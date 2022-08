PSG : l’incroyable chef d’oeuvre de Messi face à Clermont Foot (vidéo)

Lionel Messi marque son retour en Ligue 1 avec un but incroyable. L’international argentin a inscrit un doublé pour porter le Paris Saint-Germain face à l’équipe de Clermont. Mais là n’est pas le problème, son deuxième but est cette chose qui a attiré toute les attentions.

C’était à la 86e minute, Lionel Messi inscrit son doublé du match et le cinquième but pour le Paris Saint-Germain. L’attaquant argentin l’a inscrit de manière incroyable. Suite à une passe en profondeur de Peredes, l’ancien barcelonais a reçu la balle sur sa poitrine avant de frapper dans les buts d’une manière exceptionnelle. Son but a été un véritable chef d’œuvre applaudi par tout le stade. Le Staff technique du PSG, les Ultra parisiens et même les supporters de Clermont Foot ont apprécié son but. C’est pour dire quoi ? Léo Messi est de retour !