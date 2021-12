PSG : l’incroyable annonce de Kylian Mbappé sur son avenir !

En Angleterre, le nom de Samuel Umtiti est en première position en tant que nouvelle recrue de Newcastle. Selon The Sun, le club serait prêt à payer 20 millions d’euros pour la centrale française.

Le club cherche toujours une issue à Samuel Umtiti . Le défenseur français de 28 ans ne compte pas non plus pour Xavi et le club catalan espère pouvoir le placer au plus vite pour dégager une masse salariale car il est l’un des joueurs les mieux rémunérés de l’effectif. Dans ce contexte, en Angleterre ils parlent de l’intérêt de Newcastle le défenseur central du Barça.

Selon The Sun, suite au rachat par un consortium adossé à l’Arabie saoudite, les pies seraient peut-être l’un des rares clubs prêts à dépenser de l’argent pour le centre international de la France et seraient prêts à débourser 20 millions d’euros pour cela.

Eddie Howe a désespérément besoin de renforts expérimentés alors qu’il tente de pousser Newcastle hors de la zone de relégation. Pour ce faire, soutenir une défense qui fuit est une priorité car Newcastle a concédé plus que toute autre équipe Premier.

Umtiti a déjà eu d’autres équipes de Premier League intéressées par lui. Arsenal et Chelsea sont tombés car le joueur n’a pas pu maintenir sa régularité dans l’équipe de Barcelone. Désormais, les pies peuvent être une alternative pour qu’Umtiti puisse revenir au plus haut niveau, avoir une continuité et pouvoir revenir en équipe nationale l’année de la Coupe du monde.