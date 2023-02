PSG : les mots inquiétants de Kylian Mbappé après sa blessure

La sortie sur blessure de Kylian Mbappé est déjà bien partie pour devenir le nouveau psychodrame du côté du PSG. Touché à la jambe droite face au MHSC, l’attaquant parisien a été contraint de céder sa place dès la 20e minute de jeu, après un choc avec Léo Leroy.

Les caméras de Canal Plus ont capté quelques mots lâchés par le numéro 7 dans les couloirs menant au vestiaire, au moment de sa sortie. «C’est sur un appui que je me suis blessé. Ah j’ai trop mal.» Pas de bon augure donc, même si Galtier a tenu à se montrer plus rassurant. «Il a pris un coup au genou. Et derrière la cuisse, on va voir.»

Le champion du monde 2018 a immédiatement demandé le changement et est sorti du terrain en grimaçant, remplacé par Hugo Ekitike. Une bien mauvaise nouvelle pour le club de la capitale, qui accueillera au Parc des Princes le Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des champions dans 13 jours seulement.

L’ancien Monégasque pourrait également manquer le Classique contre l’Olympique de Marseille en Coupe de France, programmé mercredi prochain au stade Vélodrome.

Avant de se blesser, Kylian Mbappé a manqué d’ouvrir le score sur penalty. Pourtant, l’attaquant de 24 ans a eu le droit à deux tentatives après que des joueurs montpelliérains soient entrés trop tôt dans la surface de réparation.

La première a été stoppée par Benjamin Lecomte, qui a dévié la seconde sur son poteau. Une soirée décidément cauchemardesque pour le numéro 7 parisien.