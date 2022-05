PSG : les mots de Kylian Mbappé après son non au Real Madrid

En fin de contrat au mois de juin, Kylian Mbappé a décidé de prolonger l’aventure au Paris Saint-Germain malgré le désir ardent du Real Madrid de le faire venir.

Il a finalement dit oui ! Alors qu’il semblait très proche de s’engager avec le Real Madrid, Kylian Mbappé en a décidé autrement. Juste avant le coup d’envoi du match entre Paris et Metz ce samedi, dans le cadre de la 38ème journée de Ligue 1.

Nasser al-Khelaïfi a pris la parole devant le public du Parc des Princes pour annoncer la prolongation du contrat du Bondynois avec le PSG, qui se terminait le 30 juin prochain, pour trois saisons.

«J’ai une très bonne nouvelle : Kylian Mbappé va rester jusqu’en 2025 ! Il va continuer avec nous pour écrire la grande histoire du PSG», a ainsi lâché le président parisien sous les chants des supporters en folie, alors que le club a communiqué dans le même temps.

«Je suis très content de continuer l’aventure, de rester ici en France dans ma ville. J’ai toujours dit que Paris était ma maison. J’espère que je vais continuer à faire ce que j’aime le plus : jouer au football et continuer à gagner des trophées avec vous tous», s’est de son côté exprimé le champion du monde 2018, tout sourire et visiblement ému, dans la foulée.