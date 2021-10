PSG : Leonardo prend la défense de Messi et Neymar

Le directeur sportif du Paris Saint-Allemand Leonardo a critiqué la presse française pour la façon dont elle exploite la vie privée des joueurs du club et à quel point elle nuit à l’équipe.

Après la victoire acharnée de vendredi sur Lille (2-1), Leonardo est venu à la défense de Lionel Messi (remplacé par Mauro Icardi en fin de première partie) et Neymar (qui a aidé le but de Di María), accusé de contre-performance, tout en se montrant exaspéré par les proportions qu’a pris l’affaire de la vie privée d’Icardi.

«Nous nous préoccupons davantage d’Instagram, des photographies, où elles étaient… Nous n’en parlons plus. C’est honteux. Nous reconnaissons que nous ne sommes toujours pas au niveau que nous voulions être et qu’il y a encore du chemin à parcourir», a déclaré Leonardo après le match en salle de presse.

«Mais on ne peut pas parler de Messi, Mbappé, Neymar ou du coach comme ça ! Ou de Ramos. La presse espagnole dit ceci et cela… Mais c’est eux et vous, entrez dans cette conversation et jouez leur jeu. Mais nous savons tout ce qui se passe. Messi a passé plus de temps en équipe nationale qu’ici. Neymar aussi, et a joué un grand match. Les gens pensent qu’on ne sait rien des joueurs, qu’ils sont toujours à des soirées. Ce n’est pas la vérité. Si les joueurs font des erreurs, on leur parle», a-t-il conclu.