PSG : l’énorme annonce d’Angel Di Maria sur l’avenir de Lionel Messi

Villarreal a réalisé ce jeudi le classement pour la phase suivante et complété le tableau des 16 équipes qui feront partie du tirage au sort qui aura lieu lundi prochain. Les Parisiens étaient deuxièmes et affronteront un candidat à la couronne.

Villarreal, avec les Argentins Geronimo Rulli et Juan Foyth comme titulaires, a surpris l’Atalanta, avec Juan Musso et José Luis Palomino, et les a battus 3-2 en tant que visiteur et a terminé le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions qui sera tiré lundi 13 décembre, où plusieurs «coucous» préfèrent éviter le PSG de Lionel Messi et Kylian Mbappé.

L’équipe parisienne était deuxième du groupe A et ne pourra pas entrer en collision avec Manchester City, vainqueur de la zone. Ce ne sera pas non plus le rival de Lille, puisqu’il est de la même ligue, et à l’horizon apparaissent Manchester United (Groupe F), Bayern Munich (Groupe E), Ajax (Groupe C), Liverpool (Groupe B), Real Madrid ( Groupe D) et la Juventus (Groupe H).

Beaucoup voudront sûrement que le Flea affronte à nouveau Cristiano Ronaldo, mais n’importe lequel des affrontements deviendra le plus attrayant de l’instance.

Le Sporting Lisboa, l’Atlético Madrid, Chelsea, l’Inter, le RB Salzburg, Benfica et Villarreal sont les autres équipes qui composeront le Pot 2.

Les huitièmes de finale se joueront en février et mars, les matchs aller auront lieu les 15, 16, 22 et 23 février, tandis que les matchs retour auront lieu les 8, 9, 15 et 16 mars.

Pour cette saison, la règle dite de la valeur des buts à l’extérieur a été supprimée, de sorte que les centres qui se terminent par une égalité après les 180 minutes réglementaires seront sanctionnés par des prolongations puis des pénalités.