PSG: le torchon brûle entre Messi et Mbappe

Divergence d’opinion entre Lionel Messi et Kylian Mbappe au PSG. Selon la presse espagnole, l’avenir de Neymar serait à la base de ce choc.

L’avenir de Neymar au Paris Saint-Germain fait s’affronter Kylian Mbappé et Lionel Messi. Selon la presse espagnole et des informations relayées par ABola, Mbappé souhaite que l’attaquant brésilien quitte le club parisien, car il estime que le joueur provoque une instabilité dans le vestiaire et est indiscipliné.

Le problème, c’est que Messi ne veut pas que l’international brésilien parte. L’Argentin est un ami de Neymar depuis ses jours à Barcelone et veut continuer à jouer à ses côtés au PSG. Neymar est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2027 et selon la presse, il serait aussi prêt à partir.