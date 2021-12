PSG : la mère de Kylian Mbappé fait des confidences sur son fils

Pouvoir des filles! Angelina Jolie a amené sa fille adolescente Zahara pour rencontrer les législatrices derrière la loi sur la violence contre les femmes.

Angelina Jolie utilise sa plateforme pour lutter pour les droits des femmes ! La star d’Eternals, 46 ans, s’est rendue à Washington DC avec sa fille Zahara, 16 ans, pour rencontrer les politiciens à l’origine de la puissante loi sur la violence contre les femmes, qui vise à soutenir les victimes d’agressions sexuelles et de violence domestique.

S’adressant à son Instagram le 17 décembre, l’actrice oscarisée a partagé des photos (ci-dessous) du voyage éducatif mère-fille.

Honoré de visiter Washington, DC, avec Zahara, travaillant avec des avocats et des législateurs pour moderniser et renforcer la #ViolenceAgainstWomenAct pour inclure des protections pour la santé et la sécurité des enfants, les communautés de couleur, les tribus, les survivants LGBTQ, les zones rurales et tous les survivants», a-t-elle écrit dans la légende.

«Nous avons besoin de réformes, y compris la formation judiciaire, des processus judiciaires tenant compte des traumatismes qui minimisent le risque de préjudice pour les enfants, des programmes de subventions pour la technologie permettant de détecter les ecchymoses sur toutes les teintes de peau et de créer une collecte de preuves médico-légales non biaisée, et des protections pour les plus vulnérables», a-t-elle ajouté, avant de demander à ses fans d’aller en ligne pour trouver plus d’informations sur la cause.