PSG : la grosse déclaration de Neymar qui peut choquer Naser Al-Khelaïfi

L’interview accordée par le président exécutif du Paris Saint-Germain, le Qatari Nasser Al-Khelaifi, au journal français Le Parisien , a laissé Neymar mécontent et, souligne ce média, plus proche du départ du rouge-et-bleu.

«Un éventuel départ de Neymar cet été ? Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière», a déclaré le président du PSG.

Al-Khelaifi a également laissé un message aux joueurs : «Ils doivent tous être à 100 %. Évidemment, nous n’étions pas assez bons pour aller loin [en Ligue des champions]. Pour la prochaine saison, l’objectif est clair, travailler chaque jour à 200 %. Vous devez tout donner pour ce maillot, tout donner et les résultats se verront».

Toujours selon Le Parisien, après avoir pris connaissance des déclarations d’Al-Khelaifi, Neymar a confié : «Je n’ai jamais eu besoin de me sentir aimé dans un club pour donner le meilleur de moi-même».

Le journal ajoute que le départ de Neymar ne sera pas facile du fait que le PSG a versé 222 M€ à Barcelone pour son laissez-passer en 2017 et pour le salaire élevé gagné à l’emblème de la capitale française et, si cela se produit, ce ne sera pas avant la fin. de l’année en raison de la Coupe du monde 2022, qui se déroulera dans la patrie d’Al-Khelaifi, entre le 21 novembre et le 18 décembre.