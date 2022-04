PSG : «Kylian Mbappé, va pas au Real, viens au…», l’incroyable demande d’un fan de Clermont

Pour son match de la 31e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain défie actuellement le Clermont Foot 63 au Stade Gabriel-Montpied. Un match particulier pour les fans auvergnats peu habitués à recevoir les Lionel Messi, Neymar Jr ou encore Kylian Mbappé.

A la pause, le club de la capitale mène 2-1 grâce à une réalisation de Neymar et un autre but de Kylian Mbappé. Et le numéro 7 parisien a reçu un petit message avant la rencontre, de la part d’un fan du CF63.

«Kylian, va pas au Real, viens au Clermont Foot», a en effet écrit un supporter sur une pancarte visible avant le coup d’envoi de la partie.

En fin de contrat en juin prochain à Paris, le champion du Monde 2018 est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid. Mais ce fan a une autre idée en tête pour l’ancien Monégasque… Qui ne tente rien n’a rien.