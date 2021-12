PSG : Kylian Mbappé reçoit un énorme appel du pied sur son avenir

L’attaquant français est invité à revoir sa position. Sergio Ramos a affiché sa volonté de voir son nouveau coéquipier rester avec lui au PSG.

«Je ne voudrais pas qu’il soit un client de ce gymnase (rires). J’aime être entouré des meilleurs joueurs et il est un joueur clé pour le PSG aujourd’hui et dans le futur. Je veux qu’il reste dans mon équipe. Si Mbappé et Vinicius peuvent être complémentaires ? Je ne sais pas. Ce sont des choses qui ne dépendent ni de moi ni de vous. Je veux avoir le meilleur dans mon équipe et Mbappé est le meilleur. Nous espérons qu’il sera avec nous pendant de nombreuses années, c’est un jeune joueur qui a beaucoup d’avenir». a confié Sergio Ramos à l’occasion d’une conférence de presse lundi soir et dans des propos relayés par AS.