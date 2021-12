PSG : Kylian Mbappé recale encore un club

Officiellement engagé avec le Barça en provenance de Manchester City, Ferran Torres (21 ans) a livré sa première réaction en tant que joueur du FC Barcelone.

«Je suis tellement content de rejoindre ce grand club. J’espère continuer à grandir comme joueur de football et une personne qui aidera le Barça d’être là où il est, l’un des meilleurs clubs du monde. Je suis vraiment content d’être ici. Je crois que c’est un grand pas dans ma carrière pour continuer de m’améliorer, de marquer des buts, de grandir comme joueur et personne. C’est un club qui est content de mon arrivée, et je suis impatient d’être avec cette équipe. Je connais déjà la carrière de joueur de Xavi, c’est exquis. Maintenant, comme coach, il est aussi bon. Il vient de juste de commencer, mais je sais que c’est un coach de qualité qui pourra m’aider à grandir pour devenir meilleur et je suis impatient d’être à ses côtés. Je suis polyvalent. Je peux jouer dans les trois positions de l’attaque, ce qui est important, s’il y a des blessures ou autre chose. J’ai l’intention d’aider l’équipe à marquer des buts, de faire des passes décisives et de défendre» a-t-il déclaré dans des propos accordés à Barça TV.

Les Blaugranas ont dépensé environ 50 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ancien du FC Valence.