PSG : Kylian Mbappé prolongé, l’incroyable remontada !

La situation contractuelle de Kylian Mbappé suscite une énorme attention, et depuis quelques jours, la possibilité d’une prolongation au PSG est de plus en plus souvent évoquée.

Une semaine après son exploit face au Real Madrid, Kylian Mbappé n’a pas quitté les premières pages des journaux, de l’autre côté des Pyrénées.

Et cette fois, ce n’est pas en raison de son exploit dans le temps additionnel sur la pelouse du Parc des Princes, mais à cause de son avenir, à quatre mois de la fin de son contrat avec le PSG.

Un futur qui, selon les médias espagnols, s’écrira à Madrid. A en croire Goal, le club merengue serait à tel point convaincu de son arrivée, qu’il aurait déjà choisi la date de la grande annonce.

Vu de France, la donne serait quelque peu différente. Comme il n’a de cesse de le répéter, Kylian Mbappé est toujours dans l’expectative.

«Ma décision n’est pas prise. je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid ça change beaucoup de choses. Même si je suis libre de faire ce que je veux à l’heure actuelle, je ne veux pas aller parler avec l’adversaire ou faire ce genre de choses.

Je suis concentré sur le fait de gagner contre le Real Madrid et de faire la différence, et après on verra ce qui se passera», a-t-il récemment confié.

Et en croire RMC, les chances du PSG seraient bel et bien à la hausse. «Il y avait 99% de chances qu’il parte au mois d’août. Aujourd’hui, ça s’est tellement réchauffé qu’on est arrivé à 65%», a d’ailleurs confié Jérôme Rothen.

L’ancien Monégasque serait donc bel et bien tenté de poursuivre l’aventure dans la capitale. Et si la question financière n’est pas un réel enjeu, tout dépendra du projet sportif présenté par le club de la capitale.

Malgré la présence de Lionel Messi et Neymar à ses côtés, le Bondynois veut tenir le premier rôle, en dehors comme sur le terrain.

Et à en croire Don Balon, le PSG pourrait avoir un atout maître dans son jeu en la personne de Zinedine Zidane. Les dirigeants parisiens estiment qu’aucun autre entraîneur ne saurait faire briller Kylian Mbappé, qui porte de son côté le champion du monde 98 en très haute estime.

Le technicien tricolore aurait déjà un plan précis en tête dans lequel le n°7 parisien tiendrait effectivement le premier rôle. De quoi achever de convaincre la star des Rouge et Bleu ?