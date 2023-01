PSG : Kylian Mbappé obligé de se camoufler à New York !

Au lendemain de la défaite du PSG sur le terrain de Lens (3-1) à laquelle ils avaient tous les deux pris part, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi se sont rendus aux États-Unis pour assister à la rencontre de NBA qui opposait les Brooklyn Nets aux San Antonio Spurs, dans la nuit de lundi à mardi.

En effet, les écrans géants ont diffusé les buts de la star française lors de la dernière finale de la Coupe du monde, avant qu’une caméra ne braque son objectif sur elle. Affichant un large sourire, l’enfant de Bondy a ensuite salué la foule.

A la fin du match, Achraf Hakimi et Kylian Mbappé ont été rejoints par la superstar des Nets, Kevin Durant, qui leur a remis un maillot avant de prendre la pose à leurs côtés.

Désireux d’aller flâner à Times Square, où ils ont pu assister à quelques spectacles de rue, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi sont donc sortis (très) couverts avec casquette, masque et capuche pour l’international marocain et cagoule-casquette ainsi que col roulé pour le champion du monde 2018. Un look dont le Français s’est amusé sur Instagram.