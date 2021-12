PSG : Kylian Mbappé fait des confidences sur sa vie sentimentale

Pour le nouveau film de comédie «Big Gold Brick», Megan Fox fait un autre tour de star magnifique, superbe en lingerie noire dans la bande-annonce.

Megan Fox s’est déshabillée pour mettre de la lingerie noire racée dans la nouvelle bande-annonce de Big Gold Brick, provoquant un autre émoi torride.

L’actrice de 35 ans, qui a connu une certaine renaissance au cours des deux dernières années, joue dans la comédie noire le rôle de Jacqueline, la «deuxième épouse» insatisfaite de Floyd, 65 ans, interprété par Andy Garcia.

À en juger par la bande-annonce, il est sûr de dire que Megan est tout simplement magnifique et est prête à faire monter la température avec un autre rôle de star où son attrait indéniable peut occuper le devant de la scène.

Le film de comédie loufoque, écrit et réalisé par Brian Petsos, met en vedette l’écrivain naissant, Samuel Liston (Emory Cohen) qui rencontre l’énigmatique père de deux enfants d’âge moyen, Floyd Deveraux (Garcia) lorsque Floyd frappe Samuel avec sa voiture tard une nuit.

Après l’incident, Floyd engage Samuel pour écrire sa biographie, et l’hilarité et le chaos s’ensuivent, Samuel faisant face à des circonstances de nature étrange et farfelue. Le film présente également Oscar Isaac et Lucy Hale , entre autres.