PSG : Kylian Mbappé et les filles, Neymar fait une grosse révélation !

Dans une interview à Oh My Goal, l’attaquant brésilien a été soumis à un questionnaire souvent insolite avec trois réponses possibles. Kylian Mbappé, Lionel Messi ou lui-même. L’occasion d’apprendre sans surprise que Neymar est le plus grand blagueur des trois…

Mais aussi de chambrer Kylian Mbappé aussi bien pour son succès avec les filles «Kylian ! Il est beau, il a trop de succès !», mais aussi sur son ancienne coupe de cheveux en bleu, on encore sa tenue vestimentaire. «Kylian, c’est le pire des trois !», a chambré le Brésilien.

Avant de souhaiter que les trois joueurs marquent tous en finale de Ligue des champions, Neymar a également avoué qu’il était impressionnant par Lionel Messi au quotidien. «Messi. Il rend les choses faciles et les rend belles».