PSG : Kylian Mbappé est à Madrid (photo)

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé est partagé entre une prolongation à Paris et un transfert libre et gratuit vers le Real Madrid. D’ailleurs, le numéro 7 parisien serait actuellement dans la capitale espagnole.

Une présence dans la capitale espagnole qui pourrait renforcer les spéculations sur une arrivée de l’attaquant français, en fin de contrat avec le PSG, au Real Madrid au terme de la saison.

Après le nouveau match nul concédé, dimanche soir, contre Troyes (2-2), Kylian Mbappé et les joueurs parisiens bénéficient de deux jours de repos. Et avant de reprendre l’entraînement, mercredi, pour préparer la rencontre à Montpellier (37e journée de Ligue 1).

Le champion du monde tricolore s’est rendu à Madrid, où il est annoncé avec insistance depuis plusieurs mois. Il n’a pas fait seul le voyage de l’autre côté des Pyrénées, puisqu’il a été vu dans un restaurant en compagnie notamment de son coéquipier Achraf Hakimi, ancien joueur du Real Madrid.

Ce déplacement interpelle forcément à un peu plus d’un mois de la fin de son contrat avec Paris et alors qu’une réunion entre les dirigeants du Real Madrid et son clan serait prévue dans les prochains jours.