PSG : Kylian Mbappé envoie un message fort après la remontada historique face au Barça

Lors du quart de finale aller contre le FC Barcelone, Kylian Mbappé a été critiqué pour sa performance décevante. Cependant, lors du match retour au Camp Nou, il a répondu de manière magistrale. En marquant deux buts décisifs, il a été l’un des principaux acteurs de la qualification historique du PSG pour les demi-finales de la Ligue des champions.

Menés au score après seulement 12 minutes de jeu, les Parisiens ont su renverser la situation, notamment grâce à l’expulsion de Ronald Araujo. Mbappé a converti un penalty obtenu par Ousmane Dembélé, puis a scellé le sort du match dans les derniers instants, offrant ainsi une victoire mémorable au PSG.

Dans ses propos en zone mixte après le match, Mbappé a réaffirmé son attachement au club parisien, exprimant sa fierté de représenter la capitale et son pays. Il a souligné l’importance de vivre de tels moments en tant que parisien et a félicité l’équipe pour sa préparation et sa performance remarquable.

«Je suis fier d’être ici depuis le premier jour, ce n’est pas parce qu’il y a des bons moments, des mauvais moments que ma fierté prend un coup, j’ai la fierté de jouer pour ce club, de représenter le club de la capitale, de mon pays, c’est quelque chose de spécial surtout que j’ai grandi ici, vivre des soirées comme ça en tant que parisien c’est grand, mais voilà on a passé une étape de plus et il faut rester tranquille.

J’ai déjà dit que même si on avait perdu je suis toujours fier d’être parisien, c’est sûr que dans des soirées comme ça la fierté est encore plus grande on est très content face à une équipe qu’on avait vraiment envie de battre. Félicitations à tout le monde, on a préparé le match pendant 6 jours avec l’idée qu’on allait gagner.», a-t-il déclaré.

Mbappé a également partagé ses ambitions pour la Ligue des champions, exprimant son rêve de remporter ce prestigieux trophée avec le PSG. Il a salué l’équipe adverse et a encouragé ses coéquipiers à continuer sur cette lancée vers Wembley.

«Oui je rêve de la Ligue des Champions avec Paris. C’est une grande équipe (Barcelone, ndlr), bonne chance à eux, mais c’est à notre tour, on va essaye d’aller à Wembley. On a fait un grand match en tant qu’équipe. C’est un grand jour pour le club. Félicitations à tous.», a-t-il affirmé.

Maintenant concentré sur les prochains défis, notamment la demi-finale de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund, Mbappé a adressé un message chaleureux aux supporters parisiens, reconnaissant leurs efforts et leur soutien inconditionnel.

«C’est pour eux aussi, ils ont fait beaucoup de voyages, on sait que c’était compliqué on n’a pas été aidé dans l’organisation du match, des places, tout ça, c’était une galère donc c’est sûr qu’on a pensé à eux, on est très content pour eux j’espère que tout le monde va rentrer sain et sauf à la maison. Faites attention, prenez soin de vous, de vos familles et on continue tous ensemble vers les demi-finales».

En attendant d’en savoir plus sur son avenir, Kylian Mbappé a clamé son amour pour le PSG et a démontré qu’il était un joueur indispensable à l’équipe.