Kylian Mbappé : l’attaquant français a répondu à la dernière offre des qataris

Ce mercredi 23 février 2022, Manchester United a su arracher le match nul face à l’Atlético de Madrid (1-1). Un résultat qui n’a rien d’handicapant pour aucune des deux équipes étant donné que la règle du but à l’extérieur n’existe plus.

Les Mancuniens diront donc batailler à nouveau à Old Trafford pour se qualifier. En tout cas, Cristiano Ronaldo a apprécié la soirée d’hier.

«Toujours un grand sentiment d’être de retour à Madrid, l’une des rares villes au monde que j’ai appris à appeler «maison».

De grandes sensations, de grands joueurs, un grand match, c’est la Ligue des Champions ! La mère de toutes les compétitions de clubs !

Nous avons maintenant l’opportunité de finir le travail dans notre stade, montrant à tout le monde pourquoi Old Trafford est et sera toujours le théâtre des rêves.

Enfin et surtout, merci à nos incroyables supporters ! Votre présence nous rend plus forts, et ensemble nous avancerons ! Allez les Red Devils», a-t-il posté sur son compte Instagram.