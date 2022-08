PSG : Kylian Mbappé a demandé aux dirigeants de faire partir Neymar !

La séparation de Gérard Piqué et Shakira continue de révéler certaines informations. La dernière est une révélation de l’une des amies de la chanteuse qui a dévoilé pourquoi elle aime vivre à Miami.

Shakira cherche le dépaysement après sa séparation d’avec Gerard Piqué après 12 ans de relation et deux enfants ensemble, et depuis quelques temps on rapporte que Miami serait la ville qu’elle aurait choisie pour continuer sa vie. Miami est le «havre de paix» de Shakira, selon l’amie de la famille et agent immobilier de Douglas Elliman, Ana Lourdes Martinez.

«Miami est sa maison», a déclaré la femme au Post, ajoutant : «Ses parents vivent ici, son frère vit ici, sa nièce et son neveu aussi. Elle n’a pas de famille en Espagne. C’est un environnement différent de celui de Barcelone. Tout tourne autour de ses enfants. Ses enfants passent avant sa carrière (…) Sa famille passe avant tout. Sa mère est toujours avec elle et Tonino aussi», a déclaré Martínez, qui travaille avec le frère de Shakira, Antonio, dans le vrai local de la chanteuse.