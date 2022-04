PSG : «J’aimerais jouer entre…», Sergio Ramos fait une grande annonce sur son avenir

Dans un entretien accordé à Prime Vidéo, Ramos vient d’assurer qu’il ne se voyait guère quitter Paris avant la fin de son bail. Au contraire, il est même disposé à rester avec l’équipe francilienne au-delà de la période qui est prévue.

«J’aimerais jouer entre 4 et 5 ans de plus à haut niveau puis vivre une autre expérience. J’ai deux ans à Paris, on va essayer d’en faire trois et puis on verra. Tant que le physique tient, je pense réussir à garder l’esprit concentré», a-t-il confié avec le sourire à son interviewer, en la personne de Ludovic Giuly.

Ramos est donc prêt à continuer avec le PSG jusqu’en 2024. Mais est-ce que ce souhait est réciproque. C’est très loin d’être certain. Au vu de sa rentabilité et de ce qu’il coute sur le plan financier au club, la direction pourrait vouloir se débarrasser de lui dès le terme de l’exercice en cours.

L’intéressé ne s’occupe pour l’instant pas du tout de ce qui se dit à l’extérieur. Maintenant qu’il est de retour à la compétition, il retrouve du plaisir. Et, il est aussi content de jouer dans une équipe aussi compétitive que Paris.

«Je préfère jouer dans la meilleure équipe du monde, que d’être le meilleur joueur car au final le football est un sport collectif et il s’agit de gagner en équipe. Avant d’être le meilleur au monde, je préfère jouer des championnats du monde, des Ligue des Champions. Et pour tout, on a toujours besoin du travail de l’équipe», a affirmé l’ex-capitaine de la Roja.