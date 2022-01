PSG : «J’ai un peu honte quand Neymar me dit ça», Lionel Messi

Emma Lohoues serait-elle folle amoureuse du chanteur Vegedream de Gagnoa ? La belle actrice ivoirienne qui a encore fait parler d’elle hier, ne lâche plus d’une seule semelle l’interprète du titre «Ramenez la coupe à la maison».

Publication de photos et vidéos par là, statut snapchat ou instagram par ci, célébration du Nouvel An, parties de concert, Emma Lohoues et Vegedream multiplient les apparitions publiques et autres moments de parfaite complicité.

Invité ce vendredi 7 janvier 2022 sur Life Tv, la superstar de la musique française Vegedream s’est prononcé pour la première fois sur ses relations avec la belle Emma Lohoues.

Tellement devenue accro au neveu du célèbre chorégraphe ivoirien Ziké, Emma Lolo est prête à tout pour passer de bons moments, fussent-ils de courte durée, aux côtés de son ami rencontré sur Facebook en 2016, par la magie d’Internet.

En effet, invité vendredi à l’émission Life Weekend de la chaîne de télé ivoirienne Life TV, Vegedream s’est vu rejoindre sur le plateau, en direct, au moment où il s’apprêtait à passer au peigne fin sa relation avec la maman de Kobé dans la rubrique «Confessional».

Coupe de champagne en main, Emma Lohoues a surpris toute l’équipe de production pour se retrouver aux côtés des chroniqueuses de la soirée de Konnie Touré, Esther Uha, Frédérique Leineiger, Rabiaa Diallo, Sery Dorcas et Marie-Paule Adjé.

Emma Lolo a fait un tendre geste à l’endroit de Vegedream. Arrivée au niveau de l’artiste, Emma Lohoues va embrasser dans le cou le chanteur avant de s’asseoir quelques minutes et de se retirer.

A la question de savoir pourquoi autant de rapprochement entre les deux stars devenues inséparables à Abidjan, l’ex-membre du groupe La Synesia confie que la fille d’Eugène 1er est une confidente spéciale pour lui, car dira-t-il, «on ne sait pas de quoi demain est fait».

«Emma Lohoues, c’est quelqu’un d’important à qui je demande beaucoup de conseils. En dehors de ce qui tourne sur la toile, c’est quelqu’un de pragmatique, très intelligent et qui réfléchit beaucoup. C’est quelqu’un de qui je suis super proche. On est proche. C’est tout. On ne sait pas de quoi demain est fait, mais on est super proche.

Ce qui nous lie, ça va au-delà de l’amitié mais ça ne dépasse pas certaines choses parce que moi j’ai ma vie en France, elle a sa vie ici (à Abidjan). Ça nous surprend quand les gens disent qu’on est en couple, on est marié… Ça nous amuse. Non on n’est pas marié», fait savoir le rappeur, rapporte Afrique Sur 7.

Et de terminer par cette confidence inédite. «Je pense que Emma Lohoues m’aime beaucoup (rire). Moi je l’aime beaucoup beaucoup aussi».