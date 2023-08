PSG : il tacle sèchement Kylian Mbappé

Interrogé sur RMC Sport, le président de Montpellier Laurent Nicollin a tenu à relativiser sur la situation de Mbappé au PSG :

«Moi, j’aimerais bien être dans un loft aussi doré (sourire). Il n’est pas à la cave, on ne va pas sortir les mouchoirs et pleurer sur la situation. Je ne suis pas au PSG, je ne sais pas ce qu’il s’y passe ou pas. Je m’en tamponne, ce n’est pas mon problème.

C’est bien pour le football français si Mbappé reste en France, après si le PSG se sent floué et qu’ils veulent vendre le joueur, tant mieux pour Paris. Je n’ai pas de jugement sur les attitudes des uns et des autres. On verra fin aout/début septembre quand ce sera terminé», lâche Nicollin.

«Nasser doit se sentir trahi»

Et le président de Montpellier a même tendance à défendre son homologue du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, sur ce dossier : «Je pense qu’il réintegrera l’effectif pro. Nasser a envoyé un signal fort, il doit se sentir trahi. Je n’ai pas discuté avec lui mais on ne peut pas le critiquer à longueur de temps en disant que ce n’est pas un président qui impose alors que là il impose.

Après je connais un peu ce monde et Mbappé n’a aucun intérêt à négocier quelque chose parce qu’il sera libre à la fin de la saison et gagnera plus que ce qu’il gagne. Ce n’est plus du football. Le foot, c’est le terrain et créer de la joie et de la passion. Ils trouveront une solution et on verra à la fin. C’est le souci du PSG, pas le mien». Voilà qui est clair.