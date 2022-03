PSG : Idrissa Gueye responsable de la blessure de Kylian Mbappé à l’entraînement (vidéo)

Le PSG retient son souffle. Kylian Mbappé est très incertain pour le 8e de finale retour de la Ligue des champions, mercredi, sur la pelouse du Real Madrid en raison d’un coup reçu à un pied, ce lundi, à l’entraînement, lors d’un duel avec Idrissa Gueye.

A deux jours de se rendre dans la capitale espagnole, le club parisien préparait le choc décisif face aux Merengue. Et au cours d’un exercice, l’attaquant français était en possession du ballon lorsque Idrissa Gueye a tenté de lui intercepter. Mais la semelle et les crampons de l’international sénégalais se sont écrasés sur le dessus du pied gauche du champion du monde 2018.

L’ancien monégasque s’est immédiatement écroulé au sol avant de se tordre de douleur. Sérieusement touché, il a été contraint d’écourter sa séance. Et le staff médical parisien a craint le pire avec une fracture.

Mais les premiers examens, effectués en début d’après-midi, ont écarté cette hypothèse. La participation du n°7 parisien, qui a effectué des examens complémentaires ainsi que des soins, demeure toutefois incertaine.

Kylian Mbappé, auteur du but décisif au match aller dans les arrêts de jeu au Parc des Princes (1-0), devrait tout de même effectuer le déplacement avec le reste du groupe parisien en Espagne et devrait se tester, mardi, lors du dernier entraînement programmé en fin de journée sur la pelouse de Santiago Bernabeu pour savoir s’il sera en mesure de tenir sa place. En attendant, le PSG et ses supporters croisent les doigts pour qu’il soit opérationnel.