PSG : grosse colère de Messi contre Sergio Ramos à l’entraînement (vidéo)

Dans un entretien avec la presse ibérique, le jeune joueur espagnol Ansu Fati a été interrogé sur plusieurs sujets concernant le FC Barcelone. Dans la foulée, il a parlé de sa nouvelle forme et des nouvelles recrues offensives.

Décimé par des cas de blessure la saison dernière, Ansu Fati n’a pas disputé assez de matchs. Aujourd’hui, le jeune joueur s’est remis et ne doute pas qu’il sera au niveau auquel il a habitué les fans dès son retour à la compétition. «Pour être le même qu’avant ? Je travaille pour y parvenir et je n’ai aucun doute qu’avec du travail et des sacrifices j’y arriverai. Je ne suis pas à 100 %, mais il me manque un peu», a garanti l’attaquant barcelonais de 19 ans.

Il a rejeté le fait de mettre fin à sa carrière à cause de sa méforme. «Je n’y ai pensé à aucun moment. Ce sont des choses qui peuvent arriver dans le football, mais j’ai vu des choses pires. Je sais d’où je viens et ce que j’ai fait pour être ici. Je suis très jeune et j’ai beaucoup d’avenir devant moi».

Concernant les nouvelles recrues offensives, Ansu Fati a déclaré. «Nous formons une équipe très compétitive et les renforts apporteront beaucoup. Cette équipe veut gagner des titres parce que ces dernières années, nous n’avons gagné que la Copa del Rey et cela ne peut pas arriver à Barcelone. Nous avons une attaque très puissante et nous sommes tous très compétents. C’est très bien pour l’équipe et pour les joueurs, ça maintient la tension».