PSG : grande annonce pour l’avenir de Kylian Mbappé !

L’avenir de Kylian Mbappé reste la grande incertitude deux mois après l’ouverture du marché des transferts. Le Français est libéré le 30 juin et malgré le fait que son avenir semble longtemps peint en blanc, la France insiste de plus en plus sur la possibilité de le reconduire avec le PSG.

Cette fois c’est Le Parisien qui souligne que les positions du club et du joueur semblent proches et que la star française serait plus susceptible de rester que de partir.

Selon le média, le PSG lui proposerait un contrat de 2 ans plus un en option, à 50 millions d’euros net par saison et une prime de renouvellement de 100 millions d’euros.

Il faudra voir quelle est la décision finale que prendra Mbappé, mais ce qui semble de plus en plus clair, c’est que l’incertitude augmente et que l’avenir du Français pourrait être loin du Santiago Bernabéu.