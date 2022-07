PSG : Galtier évoque l’avenir de Neymar

Adele est de retour sur scène et il semble que nous y soyons retournés il y a cinq ans, où nous n’avons pas cessé d’écouter et de chanter des singles comme «Hello» et «When We Were Young».

La chanteuse a accordé une interview à BBC Radio 4 dans l’émission «Desert Island Discs», dans laquelle elle a parlé de sa carrière musicale, de son état actuel, de sa relation et du désir d’être à nouveau mère.

Adele a un fils prénommé Angelo, fruit de la relation avec son ex-mari, Simon Konecki, avec qui elle est arrivée à l’autel en 2018 mais s’est séparée l’année suivante et en mars 2021 ils ont officiellement divorcé.

Désormais, elle vit une relation heureuse et très discrète avec Rich Paul avec qui elle assure qu’elle aimerait avoir plus d’enfants.

«J’aurais certainement d’autres enfants. Ce serait merveilleux si nous le pouvions. Sinon, j’ai Angelo. Je veux juste être heureuse», a déclaré la chanteuse de 34 ans, qui assure également qu’elle s’entend très bien avec le père de son fils, toujours sous le signe du respect.

Adele a également partagé que leur séparation n’était pas compliquée car il n’y a pas de problèmes, ils se sont simplement séparés de la manière la plus mature lorsqu’ils ont réalisé qu’ils ne voulaient pas être ensemble toute leur vie.

Ce sont de bons amis et il apprécie qu’il ait cette personnalité car ils ont fait du très bon travail pour élever Angelo et la rupture du mariage.

Mais que dit Rich Paul ? Veut-il aussi avoir des enfants avec Adele ? Dans de nombreuses interviews, il a également mentionné qu’il aimerait agrandir la famille. Il était un jeune père et s’est souvenu de lui lors d’une conversation avec E! Nouvelles.

«En tant que jeune père, développer une entreprise était assez difficile, mais maintenant, en tant que père plus âgé, si j’avais plus d’enfants, ce serait différent», a-t-il déclaré.

Il estime qu’à ce stade de sa vie, à 40 ans, il a déjà réalisé une solide carrière dans le sport et est plus serein dans sa vie de tous les jours, contrairement au rythme qu’il avait lorsqu’il était père pour la première fois.

«Maintenant, à un âge différent, à un moment différent de ma vie, dans une position différente, je veux vraiment être un père plus âgé», a-t- il avoué.