PSG : entre Donnarumma et Navas, Christophe Galtier a fait son choix

Keylor Navas reste toujours gardien de but du PSG, mais pas numéro 1. C’est ce qu’a confirmé l’entraîneur de l’équipe parisienne, Christophe Galtier, qui s’est exprimé en conférence de presse avant le match contre Montpellier samedi prochain.

La décision de donner la propriété exclusive à Gianluigi Donnarumma est irrévocable et il n’y a pas de retour en arrière. Donc si Navas veut avoir un rôle de premier plan cette saison, il doit trouver une destination. De plus, l’entraîneur lui-même estime que depuis qu’il a pris la décision, le gardien italien s’est amélioré. «J’ai l’impression que Donnarumma a évolué depuis qu’il est numéro 1» a-t-il ajouté.

Galtier a été percutant et dit que dès le début il avait une idée claire . «Ma position à ce sujet est très claire depuis que j’ai pris la décision. J’ai été transparent. J’ai choisi Gianluigi Donnarumma, qui est le numéro 1, Keylor Navas est le numéro 2. Je ne peux pas juger si c’est mieux pour Gianluigi Donnarumma ou non. Non J’étais ici la saison dernière», a-t-il déclaré.

Cependant, Galtier a exprimé sa satisfaction envers le gardien costaricien pour le bon entraînement qu’il effectue, mais l’entraîneur est clair que son rôle est secondaire. «C’est difficile pour Keylor, mais il se débrouille très bien à l’entraînement. C’est un compétiteur au plus haut niveau et on doit le respecter pour tout ce qu’il a gagné tout au long de sa carrière», a-t-il précisé.

Le départ de Navas semble assuré, et comme prévu, le gardien n’a pas du tout bien pris cette décision. «Keylor n’accepte pas d’être numéro 2, et c’est tant mieux. C’est difficile pour lui. Il y a des clubs qui s’intéressent à lui et je sais qu’il y a eu des conversations», a-t-il déclaré, soulignant son départ plus que possible.