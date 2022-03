PSG : en colère, les supporters réclament le départ de Messi et de…

La victoire 3-0 du Paris Saint-Germain sur Bordeaux dimanche n’a pas suffi à effacer l’élimination en Ligue des champions, et plusieurs joueurs ont été sifflés, dont Neymar et Messi.

Cependant, le terrain d’entraînement, le stade et le club-house se sont réveillés ce matin avec des messages insultants écrits sur les murs. Il était possible de voir des insultes contre les joueurs et la direction du club, notamment Nasser Al-Khelaifi.

«Léo/Nasser out», «Paris sera toujours Paris», «Paris est à nous», QSI [Qatar Sports Investments, la société d’Al-Khelaifi], 10 ans de médiocrité» étaient quelques-uns des messages inscrits sur les murs.