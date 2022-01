PSG : Cristiano Ronaldo et Lionel Messi réunis ? Le projet fou d’Al-Khelaïfi

Cristiano Ronaldo pourrait déjà quitter Manchester United après son come-back cet été, et sa prochaine destination se trouverait peut-être du côté de Paris.

Cristiano Ronaldo (36 ans) semble connaître quelques difficultés du côté de Manchester United, et pourrait finalement rejoindre son éternel rival, Lionel Messi, au Paris Saint-Germain. Les velléités de départ du quintuple Ballon d’Or auraient émergé à la suite de l’arrivée de Ralf Rangnick sur le banc des Red Devils.

Ajouté à cela plusieurs échos qui feraient mention de supporters reprochant à l’attaquant portugais d’éclipser certains joueurs tels que Bruno Fernandes ou Marcus Rashford.

Selon divers médias britanniques, celui-ci réfléchirait en ce moment sur son avenir, et compterait prendre une décision dès l’arrivée du prochain directeur sportif, Richard Arnold, attendu pour le 1er février. Une information qui n’aurait pas échappé à Nasser Al-Khelaïfi, le dirigeant du PSG, lequel étudierait actuellement le dossier de l’ex-Madrilène.

Un désaccord à venir entre Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ?

D’autre part, toujours au sein du club de la capitale, il semblerait que Leonardo, le directeur sportif du club, soit d’un tout autre avis. Il n’estimerait pas intéressante l’idée de recruter un joueur à quelques semaines de souffler ses 37 bougies, et préférerait prioriser la venue d’un joueur plus jeune et plus prometteur tel que Erling Haaland ou encore Dusan Vlahovic.

Autre question à se poser également, quel serait l’intérêt pour le natif de Madère de rejoindre une équipe déjà composée d’énormément de stars comme «La Pulga», Neymar, Sergio Ramos et Kylian Mbappé annoncé quant à lui sur le départ.