PSG : comment le vestiaire a réagi à l’arrivée de Lionel Messi

Coéquipier et ami de Lionel Messi en équipe d’Argentine, Leandro Paredes a eu la joie de voir débarquer le sextuple Ballon d’Or au Paris Saint-Germain. Un sentiment positif partagé par l’ensemble du vestiaire parisien, déjà conquis par le talent unique et la personnalité du natif de Rosario.

«Ça s’est fait rapidement parce qu’il connaissait déjà une partie du vestiaire»

«La vérité c’est que nous étions fous de joie à l’idée que Leo arrive, a confié Leandro Paredes sur PSGTV. On voulait vraiment qu’il vienne. Nous savions que c’était possible.

Et par chance, c’est arrivé, il est avec nous maintenant pour profiter de Paris. C’est une bonne chose et j’espère qu’il continuera à montrer qui Il est sur et en dehors du terrain.

C’était important pour nous qu’il arrive dans les meilleures conditions possible. Ça s’est fait rapidement parce qu’il connaissait déjà une partie du vestiaire, donc tout était plus facile», a conclu le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Comme il l’a confié cette semaine, Leo Messi ne s’est pas trompé.