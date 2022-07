PSG attention : ils viennent prendre Keylor Navas

L’acteur nigérian Uche Maduagwu, a suscité lundi une réaction sur son instagram après avoir prétendu être gay, ajoutant que personne ne pouvait l’empêcher d’en être un.

Selon Maduagwu, le gouvernement ne peut pas décider comment vivre sa vie. Il a condamné la décision d’un tribunal de la charia qui a condamné les homosexuels à une mort par lapidation. L’acteur s’est demandé pourquoi le président Buhari et ses ministres n’avaient pas pris la parole sur la décision du tribunal.

Maduagwu dans un post sur son compte Instagram a écrit : «Cher président Joe Biden, nous avons besoin que le gouvernement américain sanctionne le président Buhari et ses principaux conseillers pour avoir ignoré les droits humains fondamentaux de #LGBT au Nigeria, il y a quelques jours à peine, un tribunal de la charia phrase #Gay men to be STONED, est-ce que notre pays est une #démocratie ou une #république bananière ?

Pourtant, notre président et ses ministres CORROMPUS sont restés silencieux, il continue de voyager dans différents pays développés comme KUNU Mosquito, mais il n’emprunte jamais la sagesse de ces pays. RESPECT pour les droits de l’homme.

Le même groupe de personnes qui juge que les homosexuels doivent être lapidés est le même qui prend des lois entre leurs mains au nom du blasphème chrétien sur Mahomet, quand cette folie s’arrêtera-t-elle ?», a-t-il écrit et relayer par Naija New.