PSG – Al Nassr : 2 millions de supporters s’activent déjà pour suivre le duel entre Cristiano et Messi

Peut-être pour la dernière fois dans l’histoire, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo vont s’affronter. Ceci dans le cadre d’un match amical entre le PSG et Al-Nassr. À quelques jours du duel, près de 2 millions de supporters se manifestent déjà pour avoir leur ticket.

L’organisation de la Season Cup à Riyad a annoncé ce jeudi que le match entre le Paris Saint-Germain, de Nuno Mendes, Danilo Pereira, Renato Sanches, Vitinha et Lionel Messi, et l’équipe de stars d’Al Nassr, de Cristiano Ronaldo et d’Al Hilal est prévu le 19 janvier au stade King Fahad de Riyad.

Cependant, l’attente au niveau des fans est colossale et la General Entertainment Authority d’Arabie Saoudite a révélé avoir reçu plus de deux millions de demandes de billets de fans de 170 pays ! L’équipe vedette sera guidée par Marcelo Gallardo et le match aura des arbitres saoudiens.