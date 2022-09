Procès des braqueurs d’une bijouterie luxembourgeoise : du sursis jusqu’à 22 ans ferme

Le parti travailliste britannique a enregistré un score inédit depuis la fin des années 1990, dans un sondage qui lui donne 33 points d’avance en termes d’intentions de vote devant les conservateurs, englués dans le fiasco des mesures fiscales du gouvernement Liz Truss.

Selon une étude YouGov pour le Times publiée jeudi, le Labour recueille 54% des intentions de vote (+9 points), contre seulement 21% pour les Tories (-7 points). Il s’agirait, selon le Times et l’institut de sondage, de l’avance et du score les plus importants dont ait jamais bénéficié aucun parti depuis la fin des années 1990.

Selon YouGov, cette avance s’explique notamment par la proportion (17%) d’électeurs qui avaient voté conservateurs lors des élections de 2019 – triomphales pour le parti alors dirigé par Boris Johnson – et se disent à présent prêts à voter pour les travaillistes. Ils bénéficient aussi de l’indécision (26%) de ces mêmes électeurs et de la chute dans les intentions de vote des Libéraux-Démocrates.

Cette étude a été réalisée auprès d’un échantillon de 1.712 adultes les 28 et 29 septembre, après les annonces de baisses massives d’impôts qui ont placé le Royaume-Uni au bord de la crise financière. Deux autres sondages donnent 19 points (Deltapoll) et 21 points (Survation) d’avance aux travaillistes face aux conservateurs.

Les travaillistes britanniques sont dans l’opposition depuis l’échec du successeur de Tony Blair, Gordon Brown, à conserver la majorité lors des élections générales de 2010.

À la tête du Labour depuis deux ans, Keir Starmer a adopté un positionnement nettement plus au centre par rapport à son prédécesseur Jeremy Corbyn.

Avec AFP