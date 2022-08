Procès début 2023 de deux avocats soupçonnés d’avoir usé d’un faux aux assises

Le procès de deux ténors du barreau parisien, Joseph Cohen-Sabban et Xavier Nogueras, soupçonnés d’avoir produit des faux devant une cour d’assises fin 2018 pour innocenter, en vain, le narcotrafiquant Robert Dawes, se tiendra début 2023, a décidé mardi 30 août le tribunal correctionnel.

Les audiences auront lieu du 23 janvier au 7 février, devant la 11e chambre correctionnelle, a indiqué la présidente lors d’une audience de procédure. Les deux avocats ont été renvoyés en février, à l’issue d’une information judiciaire, pour «complicité de tentative d’escroquerie au jugement» et pour «violation du secret professionnel».

Vingt-deux ans de réclusion criminelle

L’affaire a débuté par le procès aux assises en décembre 2018 à Paris de Robert Dawes, accusé d’avoir importé 1,3 tonne de cocaïne en 2013 à bord d’un vol Air France reliant Caracas à Paris, une saisie d’un montant alors estimé à 50 millions d’euros.

À l’ouverture des débats, ses avocats avaient produit une ordonnance espagnole qui présentait comme illégale une écoute téléphonique capitale pour l’accusation et amendait plusieurs transcriptions de conversations afin de disculper Dawes.

Mais en quelques jours, la cour avait écarté ces documents et les avait qualifiés de «faux». Elle avait fini par condamner Dawes à vingt-deux ans de réclusion criminelle, tandis qu’une information judiciaire fut ouverte en mars 2019 sur ces soupçons de faux.

Dans l’ordonnance de renvoi, la première des trois juges saisis du dossier avait concédé qu‘«aucun élément du dossier ne permet d’établir avec certitude que l’un des quatre avocats» cités dans le dossier «savait que les documents présentés devant la cour d’assises étaient des faux».

«Excès des affirmations»

Mais la magistrate estimait que les deux conseils mis en cause avaient «sciemment accepté de renoncer à l’indépendance indispensable à l’exercice de leur fonction en épousant les projets déloyaux et les stratagèmes employés par Robert Dawes». «C’est tellement grotesque et j’ai tellement de moyens de le démontrer que l’excès des affirmations de cette ordonnance me laisse de marbre», avait réagi en février Me Cohen-Sabban, sollicité par l’AFP.

«En aucun cas Me Xavier Nogueras n’a participé aux faits de complicité de tentative d’escroquerie au jugement et il n’a violé aucune règle déontologique», avaient estimé ses avocats, Me Matthieu Chirez et Me Hervé Temime. Robert Dawes et son homme-lige Evan Hughes seront eux jugés pour «tentative d’escroquerie au jugement» et pour «faux en écriture publique».

