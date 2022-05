Problèmes pour Xavi : le Bayern veut prendre l’une des meilleures figures de Barcelone

L’actrice a donné des détails sur le type de relation qu’elle avait avec James Franco, que Johnny Depp a désigné comme l’un des amants de son ex-femme

Amber Heard a finalement été interrogée sur sa relation avec l’acteur James Franco, qui a été pointé du doigt par Johnny Depp comme ayant été l’un des amants de son ex-femme.

Lors de l’interrogatoire cet après-midi, Camille Vasquez, la représentante légale du protagoniste de «Pirates des Caraïbes», a exposé l’actrice en vérifiant avec des vidéos que James Franco lui avait rendu visite lorsque son mari d’alors n’était pas à la maison.

«Vous êtes-vous senti à l’aise avec James Franco dans la nuit du 22 mai 2016 ?», a demandé l’avocat à Heard, qui a indiqué : «Je ne sais pas quand James est arrivé.»

En réponse, l’équipe juridique de l’acteur a partagé avec le tribunal une vidéo captée par les caméras de surveillance de l’immeuble dans lequel vivaient Amber et Johnny.

Sur les images, vous pouvez voir James Franco avec une casquette et un sac à dos monter l’ascenseur avec l’actrice. Immédiatement, il pose sa tête sur son épaule et elle lui rend le geste. Quelques secondes plus tard, ils se rendent tous les deux à son appartement.

Amber Heard se confie sur sa relation avec James Franco

Interrogée sur sa relation avec Franco, que Johnny a accusé à plusieurs reprises d’avoir eu une liaison avec son ex-femme alors qu’ils étaient encore mariés, Amber Heard a déclaré :

«C’était mon ami. Et il habitait à côté, littéralement à côté. Et franchement, j’avais épuisé mon réseau de soutien avec mes amis habituels et j’étais heureux d’avoir autant d’amitié que possible à ce moment-là.»

Amber Heard avait déjà déclaré que les discussions avec Depp avaient surtout à voir avec l’amitié qu’il entretenait avec Franco : «Il détestait, il détestait James Franco et il m’accusait déjà d’avoir quelque chose de secret avec lui», a-t-il déclaré.

Un jour après sa rencontre avec James Franco, Amber Heard a officiellement demandé le divorce à Johnny Depp et avec cela une ordonnance restrictive à son encontre.