Problèmes? La raison qui compliquerait le déménagement de Shakira

Lionel Messi et Antonela Roccuzzo forment l’un des couples les plus prospères et les plus aimés au monde, donc tout ce qui se passe dans leur vie intriguera leurs followers. Après avoir réussi à soulever la Coupe du monde, l’actualité qui tourne autour du numéro 30 du PSG est une tendance mondiale et celle-ci ne fait pas exception.

Il est plus que clair qu’Antonela et Lionel mènent une vie saine dans tous les domaines, avec peu d’autorisations car ils doivent tous les deux être en bonne santé. Messi pour son travail au PSG et Roccuzzo pour le nombre de marques qui ont son visage comme image.

Il y a quelque temps, Lionel Messi a ouvert les portes de son cœur et a parlé de sa relation avec Antonela et sa famille. Mais la grande déclaration que le numéro 10 de l’équipe nationale argentine a faite a été de faire connaître son plat préféré, le milanais napolitain que sa mère cuisinait toujours.

La raison en est que la sauce est spéciale, elle ne ressemble pas à ce que vous pouvez obtenir dans le restaurant le plus cher du monde.

«Peut-être que la sauce est le secret. Je ne sais pas, j’en ai mangé beaucoup de très bonnes. D’autres personnes les ont essayées et ont dit que c’est vrai, que ce sont les meilleures. Je les mange depuis J’étais enfant… et tu as vu que toutes les sauces ne sont pas les mêmes», étaient les mots que Lio Messi utilisait pour définir la nourriture que sa mère lui préparait toujours.

Bien que le natif de Rosario , en Argentine, ait défini quel est son aliment préféré, il y en a d’autres qui complètent un podium d’aliments sains et c’est là que la figure d’Antonela Roccuzzo apparaît, en tenant compte du fait que les deux doivent prendre soin de leur silhouette et de la alimentation de leurs enfants.

Que va-t-il se passer maintenant avec Lionel Messi ?

Après avoir réussi à amener la Coupe du monde en Argentine pour fêter avec les siens dans une caravane qui a dû être suspendue en raison de divers incidents. Lionel Messi est déjà dans sa ville natale où il a retrouvé Antonela Roccuzzo et leurs enfants.

Mais surtout avec ses amis d’enfance et toute sa famille pour pouvoir passer les vacances ensemble et se ressourcer avant de retrouver ses coéquipiers du PSG en France.