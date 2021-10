Prêts suspects au Mozambique : crédit Suisse verse 475 millions de dollars aux autorités américaines et britanniques

Kim Kardashian conserve le manoir de Hidden Hills, en Californie, qu’elle partageait autrefois avec son ex-mari Kanye West, mais pour un prix élevé !

On dirait que Kim Kardashian, 40 ans, reste dans le manoir de Hidden Hills, en Californie, qu’elle partageait avec son ex Kanye West, 44 ans.

Dans des documents judiciaires récents obtenus par People, l’ancien de L’incroyable famille Kardashian a acheté la maison de l’ancien couple à Kanye pour 23 $ millions dans le cadre de leur divorce en cours.

Les documents, qui ont été déposés le 12 octobre auprès de la Cour supérieure de Los Angeles, indiquaient que 20 millions de dollars du prix convenu étaient pour la résidence tandis que 3 millions de dollars représentaient le contenu de la propriété, y compris «toutes les finitions, les meubles, les accessoires, appareils électroménagers, objets de collection, argenterie et œuvres d’art actuellement situés dans ladite résidence. Les documents indiquaient que la résidence avait également été évaluée par un évaluateur indépendant en juin 2020.

L’ancien mari et femme a acheté la propriété en 2014 pour 20 millions de dollars et a travaillé avec l’architecte belge Axel Vervoordt pour créer son esthétique unique et minimaliste, qui possède un intérieur tout blanc avec peu de fioritures de designer.

Les dernières nouvelles arrivent juste après que Kanye a laissé tomber 57,3 millions de dollars sur une propriété de Malibu, en Californie, conçue par l’architecte japonais lauréat du prix Pritzker Tadao Ando et construite par Marmol Radziner.

La maison en bord de mer ne serait qu’à environ 30 minutes de la résidence Hidden Hills, ce qui permet à l’ancien couple de coparenter facilement leurs quatre enfants, North, 8 ans, Saint, 5 ans, Chicago, 3 ans et Psaume, 2 ans.

Kim a demandé le divorce le 19 février après six ans de mariage. Le dépôt est intervenu quelques mois seulement avant le septième anniversaire de mariage de l’ancien couple, le 24 mai.

Ils se sont mariés en 2014 en Italie, deux ans après leur relation. Bien que «Kimye» ait maintenu le statut de couple de superstars dans l’esprit du public pendant des années, Kim a cité une «différence irréconciliable» comme raison de la séparation, passant finalement de leur relation.

«Kim a estimé qu’elle avait tout essayé pour que le mariage fonctionne et que Kanye refusait d’obtenir l’aide qu’elle avait demandée, ce qui était la goutte d’eau», a déclaré une source à HollywoodLife, en exclusivité – faisant référence aux luttes de Kanye contre le trouble bipolaire.

«Elle et Kris ont également essayé de l’amener à consulter et de lui offrir un soutien du mieux qu’elle pouvait et il a continué à refuser», a expliqué l’initié, relayant cette raison particulière comme la «dernière goutte» pour Kim alors qu’elle tentait de sauver son mariage.