Présidentielle 2022 : Montebourg étrille «le bilan désastreux» de Macron sur l’économie

Alors qu’Adele faisait la promotion de son nouveau single tant attendu «Easy On Me», les fans ont eu un aperçu de son luxueux manoir de Beverly Hills – y compris une étagère empilée !

Adele était au centre de plusieurs interviews vidéo le vendredi 15 octobre pour discuter de sa nouvelle chanson émotionnelle, «Easy on Me», qui est son premier morceau de musique en six ans.

Alors que la superstar britannique de 33 ans parlait à des organes de presse comme BBC Radio 1, une partie de son manoir de 9,5 millions de dollars à Beverly Hills, en Californie, était entièrement visible en arrière-plan, et cela a bien sûr attiré l’attention des fans.

Adele a acheté la résidence en mai 2021, et comme le montre la vidéo ci-dessous, elle a au moins une magnifique pièce qui a été pleinement exposée dans ses interviews.

Derrière Adele, une énorme étagère était entièrement visible pour que les fans puissent en avoir un aperçu. Comme l’a noté le Daily Mail, la bibliothèque était complète avec des objets comme une statue de William Shakespeare et une statue de momie égyptienne, ainsi que de nombreux documents de lecture.

«Unseen London» de Mark Daly, «Who Shot Rock and Rock» de Gail Buckland, «The House Book» de Peter Andrews, «The Essential Lewis and Clark et «Life with Earth, Wind and Fires de Maurice White ont été tous soigneusement placés sur l’étagère. Adele a clairement le sens de l’organisation.

Bien que tous ces livres soient bons et géniaux, il y avait un morceau spécifique de matériel de lecture qui s’est vraiment démarqué pour les fans d’Adele.

Ce serait «Vogue Weddings: Brides, Dresses and Designers, une publication évidente sur le thème du mariage. Les fans ont trouvé cela intéressant étant donné que la chanteuse de «Rolling in the Deep» sort avec l’agent sportif Rich Paul.

Les deux ont été vus ensemble pour la première fois lors du cinquième match de la finale de la NBA au cours de l’été, et Adele a finalement confirmé la relation en la rendant «Instagram Official» en septembre.

Cela signifie-t-il donc qu’Adele est prête à faire un grand pas dans sa relation amoureuse ? Ce ne serait pas le premier mariage de la chanteuse: elle et Simon Konecki se sont mariés en 2016, se sont séparés en 2019 et ont finalisé le divorce plus tôt en 2021.

Et comme les fans le savent, le divorce déchirant est l’inspiration du nouveau catalogue d’Adele musique, qui commence par «Easy on Me». Ce single, qui est déjà salué par les fans et les critiques, fait partie de son quatrième album studio à venir, 30. Il sortira le 19 novembre.

Lors de sa conversation sur BBC Radio 1, Adele a admis que 30 «était sacrément difficile à faire». Elle a ajouté à propos du nouvel album:

«Mais j’en suis vraiment, vraiment fière et j’ai l’impression que je ne peux pas ouvrir une porte pour ma propre santé mentale et emporter la clé avec moi. Je dois laisser cela à la porte pour tout le monde et je suis maintenant dans une position forte où je sens que je peux éteindre cette vulnérabilité.»