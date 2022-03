Première loi : Eduardo Camavinga, le footballeur qui doit son succès à son frère coiffeur

Cette saison, le Real Madrid a surpris avec la signature surprise d’Eduardo Camavinga. A quelques heures de la fermeture des marchés, alors que tout indiquait que ce serait Kylian Mbappé qui rejoindrait l’effectif blanc, le nom du milieu de terrain français est apparu après un accord avec Rennes pour 31 millions d’euros.

À ses débuts, Camavinga a marqué un but contre le Celta. Trois jours plus tard, il a fait ses débuts en Ligue des champions contre l’Inter, a joué les dix dernières minutes et a marqué le but qui a permis au Real Madrid de gagner le match, qui s’est terminé 0-1.

Outre sa confiance en lui et son énergie, Eduardo Camavinga a un pilier fondamental dans cette nouvelle étape de sa vie sportive : Sebastiao Camavinga, son frère coiffeur.

«Nous sommes une famille très unie. On va là où va l’un des nôtres, surtout avec Eduardo, parce que le sien demande beaucoup de sacrifices et a besoin de notre force et de nos encouragements», a déclaré Sebastiao dans une interview pour un média spécialisé en rappelant comment la passe de son frère s’est produite dans les derniers coups marché.

«Ça s’est fait vite. Dans les dernières minutes, on a parlé et boum… Ça s’est fait. Au début, c’était compliqué ; aller de Rennes à Madrid, ce n’est pas facile, mais notre petit frère est très content. Mes parents Ils aident, la mentalité des gens est très bonne», a ajouté le frère coiffeur de Camavinga.

Le frère d’Eduardo Camavinga a envoyé le footballeur au front

De plus, Sebastiao a partagé certaines intimités du footballeur. Rappelons qu’avant le transfert au Real Madrid, la possibilité de rejoindre le Paris Saint Germain sonnait. Cependant, le frère de Camavinga a déclaré que le souhait du footballeur français était toujours de jouer pour le Real Madrid.

«C’est l’équipe de son cœur. Lorsque le Barça a remporté les classiques, il a fait la moue et s’est enfermé dans sa chambre. Il a vu passer le train de Madrid, qui ne passe presque toujours qu’une seule fois, et il veut en profiter. Nous allons l’aider de toutes nos forces», a-t-il déclaré.