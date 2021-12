Premier League : Thomas Tuchel demande le retour de 5 remplaçants

Manchester United opte pour Erling Haaland et dans son entraîneur, il a une carte gagnante. En tant que directeur sportif de Red Bull, Rangnick a parié sur l’attaquant norvégien à Salzbourg en 2018, est ami avec son père et entretient d’excellentes relations avec Erling.

Comme si la signature d’Erling Haaland pour le FC Barcelone et le Real Madrid n’était plus complexe, des obstacles et des complications continuent d’apparaître. C’était déjà une opération très compliquée celle de l’attaquant du Borussia Dortmund de 21 ans, en raison des exigences excessives de l’attaquant. Désormais, c’est Manchester United qui fait tout pour Haaland.

Haaland semble dire au revoir, à la fin de cette saison

L’arrivée du sélectionneur allemand Ralf Rangnick sur le banc de Manchester United rend encore plus difficile l’hypothétique atterrissage de l’attaquant international norvégien au Santiago Bernabéu, selon Mundo Deportivo. À ses débuts professionnels, l’actuel manager de Manchester United a beaucoup à voir avec son développement.

En tant que directeur sportif de l’usine Red Bull, il est l’homme qui a parié en 2018 sur l’attaquant, à l’époque dans la Molde de son pays et a fini par faire le grand saut à Salzbourg en Autriche, en relations d’affaires avec un Leipzig dans lequel il n’est plus arrivé pour jouer car il a signé pour le Borussia Dortmund. A partir de ce moment, l’entraîneur allemand entretient une amitié avec Alf-Inge Haaland, le père du joueur, qui peut être la clé maintenant.

Quelles sont les 4 équipes pour lesquelles Haaland peut jouer selon son représentant

Plusieurs grosses équipes en Europe cherchaient depuis quelque temps à reprendre son service. À cet égard, le représentant du joueur, Mino Raiola, n’a décrit que quatre équipes ayant la possibilité de l’acquérir.

«Il peut aller au Real Madrid, à Barcelone, à Manchester City ou au Bayern. Lorsque? Il y a de grandes possibilités que ce soit cet été ou le prochain», a-t-il expliqué.