Premier League : Liverpool humilie Bournemouth 9-0 !

Alors que Kylian Mbappé fait face à certaines polémiques, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé au micro de La Chaîne L’Équipe à ce sujet juste après le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Nasser Al-Khelaifi nie qu’il y ait un sérieux problème entre le 10 de l’équipe de France et le 10 de l’équipe du Brésil. Le président du PSG trouve normal qu’il y ait une différence, mais tout se résumait à cela.

Selon sa version, ce sont les médias qui ont tout agrandi. Les discussions font partie des groupes et même des familles. Ce qu’il continue de voir, c’est que Mbappé et Ney continuent d’être de bons amis et de grands coéquipiers.

«Non, non, il n’y a aucun problème ! Ce sont les médias qui disent ça. Je peux me disputer avec mon frère, ma soeur, c’est normal ! Ce sont de bons amis, de très bons coéquipiers et ils seront toujours de bons coéquipiers.», a recueilli L’Équipe après le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions.