Premier League : Les 14 joueurs de la ligue qui sont mieux payés que Salah

Il n’est probablement pas exagéré de dire que Mohamed Salah est l’un des meilleurs joueurs du monde en ce moment, mais son salaire est plus bas que 14 autres joueurs du championnat.

Mohamed Salah est le meilleur joueur de Liverpool à l’époque de Jurgen Klopp, marquant 153 buts et fournissant 57 passes décisives aux Reds. Seuls Michael Owen (158), Robbie Fowler (183) et Steven Gerrard (186) ont marqué plus de buts pour Liverpool à l’ère de la Premier League.

Cependant, l’avenir de Salah à Anfield reste en suspens. Le Guardian rapporte que la préférence de l’Egyptien est de rester à Liverpool, mais lui et son agent – Ramy Abbas Issa – ont rejeté la dernière offre de contrat du club et aucune discussion n’a eu lieu depuis décembre.

Et avec Salah en fin de contrat en 2023, Liverpool pourrait être contraint de tirer profit de lui cet été, ou risquer de le perdre gratuitement à la fin de la saison prochaine.

14 joueurs de Premier League gagnent plus que Mo Salah

Le chiffre exact que Salah veut être payé dans tout nouvel accord à Liverpool est inconnu, mais il est facile de voir pourquoi l’Africain voudrait un contrat bien amélioré quand on regarde qui est actuellement payé plus que lui à l’heure actuelle.

The Mirror , citant Spotrac, a révélé 14 joueurs PL qui gagnent plus que Salah en ce moment.

Virgil van Dijk est numéro 14 sur la liste, gagnant 11,4 millions de livres sterling par an, ce qui équivaut à environ 219 000 livres sterling par semaine.

À partir de là, il n’y a pas de joueurs de Liverpool sur la liste, que vous pouvez voir en entier ci-dessous :

13. John Stones – 13 millions de livres sterling

12. Edinson Cavani – 13 millions de livres sterling

11. Timo Werner 14,1 millions de livres sterling

10. Paul Pogba – 15 millions de livres sterling

9. N’Golo Kante – 15 millions de livres sterling

8. Raheem Sterling – 15,6 millions de livres sterling

7. Jack Grealish – 15,6 millions de livres sterling

6. Romelu Lukaku – 16,9 millions de livres sterling

5. Raphaël Varane – 17,7 millions de livres sterling

4. Jadon Sancho – 18,2 millions de livres sterling

3. David de Gea – 19,5 millions de livres sterling

2. Kevin De Bruyne – 20,8 millions de livres sterling

1. Cristiano Ronaldo – 26,5 millions de livres sterling