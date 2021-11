Premier League : Chelsea et Man United se partagent le butin

Pour le match de la 13e journée, Chelsea et Manchester United se sont séparés sur un nul d’un but partout (1-1). Un résultat qui n’arrange pas les deux équipes.

Le premier but du choc anglais est arrivé après la pause. Il a été marqué par Jardon Sancho à la 50e minute. Dans l’heure de jeu, Chelsea égalise sur un penalty transformé par l’italien Jorginho (69e). Avec ce nul (1-1), Chelsea risque de perdre sa place de leader si à la quatorzième journée il échoue. Le club de Thomas Tuchel compte 30 points, juste 1 point de plus que Man City. Les mancuniens quant à eux sont huitième avec 18 points.

🤝 The points are shared at Stamford Bridge.#MUFC | #CHEMUN

— Manchester United (@ManUtd) November 28, 2021