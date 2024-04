Premier League : Chelsea corrige Everton avec un quadruplé signé Palmer

L’ancien footballeur allemand Bernd Hölzenbein, champion du monde en 1974 aux côtés de Franz Beckenbauer et Gerd Müller notamment, est décédé à l’âge de 78 ans, a annoncé mardi son ancien club de l’Eintracht Francfort.

L’ancien footballeur allemand Bernd Hölzenbein, champion du monde en 1974 aux côtés de Franz Beckenbauer et Gerd Müller notamment, est décédé à l’âge de 78 ans, a annoncé mardi l’Eintracht Francfort, club où il a évolué pendant 14 ans.

«Une légende telle qu’on en trouve dans les livres. Un des plus grands que l’on ait eus. Bernd Hölzenbein, capitaine d’honneur de l’Eintracht, est décédé lundi à l’âge de 78 ans, entouré de sa famille», a écrit l’Eintracht Francfort sur son site internet.

Milieu offensif au sein de l’équipe d’Allemagne de l’Ouest à partir d’octobre 1973, il prend la place de titulaire de Jupp Heynckes au cours du Mondial-1974 à domicile, disputant six des sept matches de la Mannschaft (il était sur le banc lors de la défaite contre l’Allemagne de l’Est en phase de groupes) lors de la compétition.

En finale de cette Coupe du monde 1974 au stade olympique de Munich, il provoque à la 25e minute le penalty qui permet à la RFA de Franz Beckenbauer (Paul Breitner transforme le penalty) d’égaliser face aux Pays-Bas de Johan Cruyff. L’Allemagne finit par s’imposer 2 à 1 sur un but de Gerd Müller (43e). Lors de son 40e et dernier match avec la Mannschaft à Cordoba lors de la 2e phase de groupe du Mondial-1978, Hölzenbein a inscrit son 5e but en sélection, ne pouvant toutefois empêcher la défaite contre l’Autriche synonyme d’élimination aux portes des demies.

Sa carrière en club est liée à l’Eintracht Francfort, qu’il rejoint en le 1er juillet 1967, après être passé par les équipes de jeunes du club. Meilleur buteur de l’histoire de l’Eintracht (160 buts en 420 matches), il remporte trois fois la Coupe d’Allemagne (1974, 1975 et 1981) et surtout la Coupe de l’UEFA, ancêtre de la Ligue Europa, en 1980. En fin de carrière, il a disputé plusieurs saisons aux États-Unis avec les Fort Lauderdale Strikers, les Memphis Americans et le Baltimore Blast. Il est ensuite devenu dirigeant de l’Eintracht Francfort à la fin des années 1980 et dans les années 1990. Il a été responsable du recrutement de 2004 à 2014.

Avec AFP