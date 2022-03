Poutine planifierait une guerre contre le reste de l’Europe

Ce jeudi, sur Instagram, Kylian Mbappé a pris la parole après l’élimination du PSG face au Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions.

«Moment difficile. La Ligue des Champions était un grand objectif pour nous, mais nous avons échoué. La saison n’est pas terminée et quoi qu’il arrive nous resterons soudés et déterminés jusqu’au dernier match de la saison. Merci aux supporters qui nous soutiennent et qui ont fait le déplacement», a lâché Mbappé sur ses réseaux sociaux.

Buteur à l’aller et au retour, Kylian Mbappé a brillé face au Real Madrid. Toutefois, ces deux buts du champion du monde n’ont pas suffi face au triplé de Karim Benzema.