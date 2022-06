Poutine interdit à Joe Biden et sa famille d’entrer à Russie

L’actrice de Nollywood Chacha Eke Faani a annoncé la fin de son mariage de neuf ans avec le réalisateur Austin Faani. L’actrice l’a fait savoir dans un post partagé sur sa page Instagram, alléguant des problèmes de violence domestique dans son mariage.

La mère de quatre enfants a déclaré que beaucoup étaient morts en prétendant que tout allait bien tout en souhaitant, en espérant et en priant pour un avenir meilleur.

Chacha a dit qu’elle ne voulait pas mourir ou disparaître inexplicablement. Elle s’est excusée auprès du public d’avoir vécu un mensonge au cours des dernières années, car il y a eu des problèmes dans son paradis perçu.

La talentueuse actrice a déclaré qu’elle en avait fini avec son mariage, et son avocat, le service social et la police nigériane ont ses témoignages dans des clips vidéo et des déclarations enregistrés, qui seront bientôt publiés.

Elle a écrit: «PARTEZ MAINTENANT EN VIE OU PARTEZ COMME UN CADAVRE. Beaucoup sont morts en prétendant que tout allait bien tout en souhaitant, en espérant et en priant pour un avenir meilleur.

Je ne veux pas “mourir” ou disparaître inexplicablement. Je m’excuse sincèrement et publiquement d’avoir vécu dans le mensonge ces dernières années. Fidèle aux spéculations aléatoires, il y a eu des problèmes dans mon paradis perçu.

Pour la 2ème fois en 2 ans, je suis de nouveau ici sur les réseaux sociaux déclarant avec audace que j’en ai fini avec mon mariage. Ma position attendue depuis longtemps / implacable à ce sujet n’est bien sûr pas nouvelle pour Austin Faani, les médecins et mes parents.

Si les choses se gâtent et que je suis soudainement au secret ; mes avocats, le service de l’aide sociale et la police nigériane ont mes témoignages dans des clips vidéo/déclarations enregistrés destinés à être diffusés publiquement sur toutes les applications de médias sociaux et les journaux nationaux».