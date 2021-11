Poutine et Macron d’accord pour une «désescalade» dans la crise migratoire Pologne/Bélarus

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine «se sont mis d’accord sur une «désescalade» de la crise migratoire à la frontière entre le Bélarus et la Pologne, a annoncé l’Elysée lundi, à l’issue d’un appel d’1h45 entre les présidents français et russe.

«Notre espoir est que ce long entretien pourra dans les jours qui viennent apporter des résultats» sur l’afflux des migrants venus du Bélarus à la frontière polonaise, a commenté l’Elysée, indiquant que Vladimir Poutine avait dit qu’il allait «en parler» à son homologue bélarusse Alexandre Loukachenko.