«Poutine devient un personnage difficile à fréquenter, même pour son voisin…», Hollande

Vladimir Poutine a «sans doute déjà perdu» son crédit international, juge dans une interview à Libération François Hollande, invité à commenter l’affirmation du président américain Joe Biden selon laquelle le président russe va devenir un «paria».

«Il a toujours poursuivi le projet d’être reconnu comme l’interlocuteur principal des Américains, même s’il pense le pire des Etats-Unis, et comme un grand responsable à l’échelle du monde, capable de s’immiscer dans toutes les régions et sur tous les conflits», explique l’ancien président socialiste.

Selon lui, «c’est sur ce terrain-là que Vladimir Poutine a sans doute déjà perdu. Il devient un personnage difficile à fréquenter, même pour son voisin et partenaire chinois, qui le soutient.

La Chine a en effet d’autres objectifs et ne veut pas être identifiée à des politiques de remise en cause des frontières. Voilà pourquoi Vladimir Poutine est en position beaucoup plus faible qu’il n’y paraît sur le plan international.».

Avec AFP