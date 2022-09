Poutine défend sa politique «souveraine» avant l’Assemblée générale de l’ONU

Le président russe Vladimir Poutine a promis mardi 20 septembre de poursuivre sa politique étrangère «souveraine» et dénoncé la volonté d’«hégémonie» américaine avant l’Assemblée générale des Nations unies, marquée cette année par l’offensive de Moscou en Ukraine.

S’il a dépêché son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à New York, aucune allocution de Vladimir Poutine n’est prévue à l’Assemblée générale cette année, dans le contexte de l’intervention russe en Ukraine, largement condamnée dans le monde. Mais en recevant mardi à Moscou les lettres de créance d’ambassadeurs étrangers récemment arrivés, le chef de l’État russe a prononcé un discours qui aurait pu avoir sa place à la 77e édition de la grand-messe diplomatique.

«Promouvoir un agenda international unificateur»

«Le développement vers la multipolarité se heurte malheureusement à la résistance de ceux qui s’efforcent de garder un rôle hégémonique dans les affaires du monde et de tout contrôler : l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie et l’Afrique», a déclaré Vladimir Poutine dans une allusion voilée à Washington.

«Il faut bien le dire : ceux qui sont en position d’hégémonie se portent plutôt bien depuis pas mal de temps, mais cela ne peut pas continuer ainsi pour toujours. C’est impossible», a-t-il ajouté.

«Nous, la Russie, ne nous écarterons pas de notre trajectoire souveraine. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, nous avons l’intention de davantage promouvoir un agenda international unificateur (…) et contribuer au règlement de graves crises régionales», a ajouté le président russe, qui a lancé en février ses troupes à l’assaut de l’Ukraine voisine. «C’est à partir de ces principes que la Russie parlera à l’ouverture de la 77e session de l’Assemblée générale de l’ONU», a ajouté le président russe.

Les déclarations de Vladimir Poutine s’inscrivent dans un contexte de crise ouverte entre la Russie et les Occidentaux, à cause notamment de l’intervention militaire russe en Ukraine. Lors d’un sommet régional asiatique la semaine dernière, Vladimir Poutine avait évoqué le «rôle croissant de nouveaux centres de pouvoir», comme la Chine, l’Inde et la Russie.

Avec AFP